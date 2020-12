Renzi fa danni al Paese e a se stesso. Ma non tutta Iv la pensa come lui. Parla il senatore M5S, Dessì: “E’ roba da asilo Mariuccia. Nell’emergenza ha avuto più buon senso Berlusconi” (Di giovedì 17 dicembre 2020) Q uello di Renzi l’altro ieri a Conte è stato un vero e proprio “pacco”. roba “da asilo Mariuccia”. Il senatore M5S Emanuele Dessì ha le idee chiare su quanto sta accadendo negli ultimi giorni all’interno della maggioranza con le continue incursioni di Italia viva e del suo leader, Matteo Renzi. Incursioni che “non fanno il bene di nessun italiano. Compreso lui stesso”. Oggi, però, sapremo se quella di Renzi è solo tattica o no. come crede andrà l’incontro con Conte? Renzi dice che non vuole rompere. Tre minuti dopo minaccia dimissioni delle sue ministre. Poi afferma che non vuole poltrone, ministeri e strapuntini. Però tuona che “serve un salto di qualità”, senza circostanziare nulla, tranne ripetere ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 17 dicembre 2020) Q uello dil’altro ieri a Conte è stato un vero e proprio “pacco”.“da”. IlM5S Emanueleha le idee chiare su quanto sta accadendo negli ultimi giorni all’interno della maggioranza con le continue incursioni di Italia viva e del suo leader, Matteo. Incursioni che “non fanno il bene di nessun italiano. Compreso lui”. Oggi, però, sapremo se quella diè solo tattica o no.crede andrà l’incontro con Conte?dice che non vuole rompere. Tre minuti dopo minaccia dimissioni delle sue ministre. Poi afferma che non vuole poltrone, ministeri e strapuntini. Però tuona che “serve un salto di qualità”, senza circostanziare nulla, tranne ripetere ...

LeonardDini : Renzi fa più danni di una pandemia se fa un altro governo non cambio solo nazione, cambio pianeta..... #StopToRenzi - 16a3b18f31ed4e4 : @repubblica Renzi deve dire grazie per lo stipendio che gli italiani gli danno, crea solo danni, mentre la povera gente paga le tasse. - JolietJackBlues : RT @lorenzocarpanes: Tenere in scacco un intero paese in questo momento storico è da mentecatti, #RenziBuffone hai già fatto anche troppo d… - cesarebrogi1 : RT @binottofranco: @lumukosta @FaustoDeMaria @matteorenzi @ItaliaViva Ad essere sincero,provenendo dalla sinistra storica(PCI),sono sempre… - binottofranco : @lumukosta @FaustoDeMaria @matteorenzi @ItaliaViva Ad essere sincero,provenendo dalla sinistra storica(PCI),sono se… -