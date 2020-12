Quell’hobby inaspettato che ha reso miliardaria la Regina Elisabetta

Leggi su amica

(Di giovedì 17 dicembre 2020) Non solo i cavalli… Non solo la caccia come ci ha confermato The Crown. Certo queste sono le sua passioni principali, ma a 94 invisibili anni, laha anche un hobby, come titolano i media Brit. Un hobby vintage e un po’ retrò che avevano anche i nostri nonni. E che a lei ha fruttato 100 miliardi di sterline… Più di 100 miliardi di euro. La collezione di francobolli dellaI cavalli (l’abbiamo appena vista in groppa al suo pony preferito, nel parco del castello di Windsor: guardatela qui sotto). La caccia in famiglia, a Balmoral soprattutto. E poi gli adorati corgi (gliene è rimasto solo uno: anzi una, Candy). Adesso i francobolli. E che collezione, possiamo aggiungere…