Primula is the new stella gialla. Sul Fatto si propone la discriminazione per chi non si vaccina (Di giovedì 17 dicembre 2020) Roma, 17 dic – Poche volte nella storia recente d'Italia ci era capitato di assistere ad un giornale così sfacciatamente filogovernativo come Il Fatto Quotidiano. In confronto il Tg4 di Emilio Fede ai tempi di Berlusconi era una roba da ribelli. A catturare la nostra attenzione è questo pezzo vergato da Marco Venturini, consulente di comunicazione politica "ospitato" con il suo blog sulla versione online del Fatto diretta da Peter Gomez. "Vaccino Covid, lo spot punta su alcune leve persuasive. Per questo funziona" è il titolo dell'articolo. Venturini incensa non solo la campagna comunicativa del governo basata sul simbolo della Primula, ma anche questo video promo (che tra l'altro è un banale plagio, ma di questo parleremo altrove). Vaccino, Primula e discriminazione Venturini è più realista del re e ...

