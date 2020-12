Noel Gallagher contro Harry e Meghan: “Sono solo dei ragazzini. Nessuno li prende sul serio” (Di giovedì 17 dicembre 2020) Londra, 17 dic – Noel Gallagher non ha molta stima di Harry e Meghan: per lui il Duca di Sussex sarebbe “benefattore” falso e un “ragazzino”, aggiungendo che pensa che la famiglia reale inglese abbia una “vita da merda”. Insomma, pochi concetti ma ben espressi: per l’ex frontman degli Oasis l’afflato umanitario dei due Duchi del Sussex non sarebbe da prendere sul serio. Noel Gallagher: “Harry è solo un ragazzino” Noel Gallagher, 53 anni, ha criticato Harry e Meghan, rispettivamente Duca e Duchessa del Sussex, per le loro campagne umanitarie, diventate più pressanti da quando si Sono ritirati dal ruolo di “reali senior” a marzo. L’ex ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 17 dicembre 2020) Londra, 17 dic –non ha molta stima di: per lui il Duca di Sussex sarebbe “benefattore” falso e un “ragazzino”, aggiungendo che pensa che la famiglia reale inglese abbia una “vita da merda”. Insomma, pochi concetti ma ben espressi: per l’ex frontman degli Oasis l’afflato umanitario dei due Duchi del Sussex non sarebbe dare sul: “un ragazzino”, 53 anni, ha criticato, rispettivamente Duca e Duchessa del Sussex, per le loro campagne umanitarie, diventate più pressanti da quando siritirati dal ruolo di “reali senior” a marzo. L’ex ...

