Natale e Capodanno | 8 giorni di lockdown | ecco quando sarà la zona rossa

(Di giovedì 17 dicembre 2020)un e fine 2020 in quasi totale . La decisione ufficiale arriverà domani, ma il governo Conte sembra aver deciso. Dopo una lunga trattativa all'interno del Governo stesso tra l'ala rigorista ...

Agenzia_Ansa : #Natale Il ministro Francesco Boccia conferma: 'Sarà un #Natale a #casa, chi pensa a #cenoni e #feste sbaglia' Il… - alessioviola : ++Dpcm Natale, Governo prende tempo: che fate a Capodanno?++ - Agenzia_Ansa : #Natale il presidente del #Veneto Luca Zaia anticipa la stretta, stop a movimenti tra comuni dalle 14 del 19 dicemb… - yixingeol : RT @PAZZESK4: Ecco cosa farò a Natale e Capodanno. - Melis_Giada : RT @PAZZESK4: Ecco cosa farò a Natale e Capodanno. -

Ultime Notizie dalla rete : Natale Capodanno

meteo Capodanno, la tendenza. Il Natale 2020 coinciderà con un cambio di scenario per l'Europa con un affondo di aria fredda che interesserà molte Nazioni d'Europa, Italia compr ...“Qualche pioggia o rovescio più incisivo è comunque atteso sul Nordovest e tra Sicilia e Calabria nel corso del weekend prenatalizio, con nevicate sulle Alpi occidentali in genere dalle quote medie.