Natale | Boccia a Sky Tg24 | “Se qualcuno ipotizza feste | cenoni e assembramenti | sbaglia clamorosamente”

(Di giovedì 17 dicembre 2020) “È evidente che stiamo andando verso restrizioni nel periodo delle festività: se”, così Francescoa Timeline, su Sky, parlando di. “Sarà così e non significa rinnegare nulla, perché il modello che abbiamo scelto, di zonizzazione e territorializzazione degli interventi, continuerà anche a gennaio e febbraio”, specifica ulteriormente il ministro per gli Affari Regionali. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Il ministro per Affari regionali Francesco Boccia è intervenuto oggi nel dibattito relativo alle restrizioni per le festività natalizie. "Dobbiamo fare delle scelte per tutelare i più fragili e gli an ...Nel corso del comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal ministro dell'Interno Luciana Lamorgese, è stato previsto il ...