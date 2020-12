Napoli | Mertens fermo per almeno 3 settimane

(Di giovedì 17 dicembre 2020) Durante la partita contro l'inter Driensha lasciato il campo in lacrime e in barella. La gravità dell'infortunio era già stata percepita dalla reazione dl giocatore, gli esami di oggi ne ...

SkySport : ULTIM'ORA NAPOLI Trauma distorsivo 1-2 grado caviglia sinistra per Mertens Le sue condizioni saranno rivalutate tra… - DiMarzio : L'esito degli esami dell'attaccante del #Napoli - FrancescoRoma78 : RT @BombeDiVlad: ?? #Napoli, le ultimissime sull'infortunio di #Mertens ?? Le condizioni del belga #LeBombeDiVlad #LBDV #News https://t.co… - Calciopuntgoal : NAPOLI LE CONDIZIONI DI MERTENS,FORMAZIONE DA INVENTARE CON LA LAZIO - SergVessicchio : NAPOLI LE CONDIZIONI DI MERTENS,FORMAZIONE DA INVENTARE CON LA LAZIO -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Mertens

Novità arrivano da Napoli in merito alle condizioni di Dries Mertens: lungo stop e ritorno in campo lontano Pessime notizie arrivano dall’infermeria del Napoli. Non bastassero già l’infortunio di Osim ...L'attaccante belga è uscito in lacrime dal match contro l'Inter per un problema alla caviglia: le sue condizioni saranno rivalutate a gennaio.