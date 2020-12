Milan | UFFICIALE | addio Szoboszlai | è del Lipsia

(Di giovedì 17 dicembre 2020) Svanisce un obiettivo di mercato per ilè diventato un giocatore del. Domani le visite mediche con il club tedesco Dominiknon sarà un calciatore delin quanto il calciatore del Salisburgo è passato al. L’ufficialità della notizia è stata data dallo stesso club tedesco, attraverso il proprio profilo, con Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

AntoVitiello : Formazione ufficiale #Milan: Tatarusanu, Conti (Cap) , Kalulu, Duarte, Dalot, Krunic, Tonali, Castillejo, Maldini,… - AntoVitiello : Formazione ufficiale #Milan: Donnarumma, Calabria, Gabbia, Romagnoli, Hernandez, Kessie, Bennacer, Castillejo, Diaz… - MondoNapoli : UFFICIALE - Szoboszlai, Napoli e Milan beffate: andrà in Bundes! Cifre e dettagli - - Ricardo_kaka27 : @acmilan buon pomeriggio a tutti i dirigenti milanesi. Meet me Arief, milanisti indonesiani fan. qui voglio chieder… - infoitsport : Gomez, la scelta UFFICIALE che dà speranze al Milan -

Ultime Notizie dalla rete : Milan UFFICIALE

Sono arrivati i risultati degli accertamenti cui si è sottoposto Dries Mertens dopo l’infortunio contro il Milan: diagnosi e tempi di recupero Il 2020 è finito per Dries Mertens, ora è ufficiale: i ...Dominik Szoboszlai , da qualche anno nuovo fenomeno del calcio ungherese nonostante la giovanissima età, approda ufficialmente in Bundesliga: spazzate via le altre concorrenti. Szoboszlai era da tempo ...