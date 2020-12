**Mes: Bellanova, 'compito premier è fare sintesi'** (Di giovedì 17 dicembre 2020) Roma, 17 dic. (Adnkronos) - Il Mes divide? "E' compito del premier trovare una sintesi e una mediazione e non parteggiare per l'uno o l'altro...". Lo dice Teresa Bellanova a Tagadà su La7. "I 5 Stelle? Se una proposta è giusta, si può anche cambiare idea". "Conte invece di andare in tv a fare ironie su ministri e incarichi, ascolti tutti i componenti del governo a prescindere dai numeri della forza che rappresentano ma in base alla qualità delle proposte". Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 17 dicembre 2020) Roma, 17 dic. (Adnkronos) - Il Mes divide? "E'deltrovare unae una mediazione e non parteggiare per l'uno o l'altro...". Lo dice Teresaa Tagadà su La7. "I 5 Stelle? Se una proposta è giusta, si può anche cambiare idea". "Conte invece di andare in tv aironie su ministri e incarichi, ascolti tutti i componenti del governo a prescindere dai numeri della forza che rappresentano ma in base alla qualità delle proposte".

