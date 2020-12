MasterChef Italia 10 | quando inizia | giudici e partecipanti

Leggi su gqitalia

(Di giovedì 17 dicembre 2020)compie 10 anni e vede scendere in campo una giuria consolidata. A selezionare e poi valutare i 21 aspiranti2020 saranno in fatti Giorgio Locatelli, Antonino Cannavacciuolo e Bruno Barbieri, l'unico a non aver mai mancato una stagione, che quest'anno promette battaglia: «Per la decima stagione bisogna alzare l'asticella», spiega. «Durante i casting, dove credo di aver già sparato a raffica circa 28 “no”, abbiamo subito posto molte questioni tecniche, per ottenere una squadra di aspiranti chef di ottimo livello». Le nuove regole di10 A causa del Covid le preselezioni sono avvenute online, e solo i migliori sono stati chiamati per i live cooking. E qui c'è la prima novità: i concorrenti non porteranno più gli ingredienti da casa, dopo aver magari provato ...