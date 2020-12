L’uomo che ha indovinato la password dell’account Twitter di Trump è stato prosciolto (Di giovedì 17 dicembre 2020) Victor Gevers era riuscito a entrare con “maga2020!“, ma secondo le autorità olandesi l’ha fatto per ragioni etiche Leggi su ilpost (Di giovedì 17 dicembre 2020) Victor Gevers era riuscito a entrare con “maga2020!“, ma secondo le autorità olandesi l’ha fatto per ragioni etiche

