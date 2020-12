L’orrore della porta accanto. Un rapporto sulla rotta balcanica (Di venerdì 18 dicembre 2020) Arrivano a Trieste piagati, affamati, terrorizzati. Lungo la rotta balcanica hanno subito pestaggi e ruberie, sono stati riportati in Bosnia una due tre dieci volte; adesso sono qua. A piccoli gruppi, ogni giorno, alla ricerca di un treno che li porti più dentro all’Europa, al nord, via, dove forse c’è una vita possibile anche per loro. I corpi martoriati, solo negli occhi quella scintilla che non si spegne: la speranza, la voglia di vivere. A Trieste non c’è nulla per … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di venerdì 18 dicembre 2020) Arrivano a Trieste piagati, affamati, terrorizzati. Lungo lahanno subito pestaggi e ruberie, sono stati riti in Bosnia una due tre dieci volte; adesso sono qua. A piccoli gruppi, ogni giorno, alla ricerca di un treno che li porti più dentro all’Europa, al nord, via, dove forse c’è una vita possibile anche per loro. I corpi martoriati, solo negli occhi quella scintilla che non si spegne: la speranza, la voglia di vivere. A Trieste non c’è nulla per … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

