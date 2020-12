Live Roma-Torino 0-0: espulso Singo, granata in dieci (Di giovedì 17 dicembre 2020) 22' - Abisso ammonisce anche Mancini. Nel frattempo primo cambio della gara: Giampaolo prova a ridisegnare la squadra con Ansaldi al posto di Gojak21' - Pau Lopez blocca a terra un tiro... Leggi su ilmattino (Di giovedì 17 dicembre 2020) 22' - Abisso ammonisce anche Mancini. Nel frattempo primo cambio della gara: Giampaolo prova a ridisegnare la squadra con Ansaldi al posto di Gojak21' - Pau Lopez blocca a terra un tiro...

team_world : Come noto i due concerti di #LiamPayne previsti a luglio 2020 sono stati sospesi: oggi è stato ufficialmente comuni… - infoitsport : Roma-Torino diretta live dalle 20:45: tornano Smalling e Mancini. Pedro in panchina - infoitsport : Roma-Torino 0-0 LIVE: doppio giallo per Singo in 8', granata in dieci - infoitsport : LIVE Roma-Torino 0-0 - Iniziata la partita. VIDEO! GRAFICA! - infoitsport : LIVE Roma-Torino, le formazioni ufficiali: Mkhitaryan e Smalling dal 1', Pellegrini sulla trequarti. Out Pedro. I g… -