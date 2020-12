L’Inter vincerà il campionato | nonostante giochi peggio della Pergolettese

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 17 dicembre 2020) FALLI DA DIETRO – 12a GIORNATA DEL2020-21 Non bastano dieci torbati stanotte. Comincia subito di merda. L’amore nostro che piange a bordo campo per il dolore alla caviglia. Il Gattaccio che addormenta invece di affondare un’Inter allo sbando. Cresce a ogni minuto la convinzione che prima o poi la buttiamo dentro. Dominiamo. Il Mariachi è un demone. Il Signorinello Pallido dai piedi affatati è lì lì per esplodere. Dominiamo. Mancano venti minuti. Poi un contropiede improvviso. Darmian in area a tu per tu con il Cafetero. C’è forse un fuorigioco. Manata sull’alluce. Rigore. Il Pibe di Fratta invita l’arbitro ad appartarsi altrove. Non si fa. Un capitano non lo fa. Rosso e rissa. Lukaku va in gol. Ma noi dominiamo lo stesso. Due tre quattro occasioni. Ma Handa, quello che due anni fa era andato in pensione, è tornato e sventa stanotte anche i granelli di ...