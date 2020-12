Liberati i pescatori detenuti in Libia, Conte e Di Maio a Bengasi | Il premier pubblica la foto su Fb: 'Buon rientro' (Di giovedì 17 dicembre 2020) Sono stati Liberati i 18 pescatori di Mazara del Vallo (Trapani), trattenuti in Libia da 108 giorni. Intanto il premier Giuseppe Conte e il ministro degli Esteri Luigi Di Maio si sono diretti a ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 17 dicembre 2020) Sono statii 18di Mazara del Vallo (Trapani), trattenuti inda 108 giorni. Intanto ilGiuseppee il ministro degli Esteri Luigi Disi sono diretti a ...

Mov5Stelle : Liberati! Riportare a casa i 18 #pescatori di Mazara del Vallo sequestrati in #Libia è sempre stata una priorità pe… - mirellaliuzzi : Sono stati liberati i pescatori di Mazara del Vallo da 108 giorni in un carcere in Libia. La notizia è stata comuni… - MonicaCirinna : Oggi liberati in Libia i nostri #pescatori siciliani, Oggi in #Senato voteremo il superamento dei decreti sicurezz… - LobbaLuisa : RT @Virus1979C: #ultimora Liberati i pescatori italiani sequestrati in Libia: Conte e Di Maio a Bengasi. (Corriere) - 171822elFranca : RT @ellyesse: In questi tempi duri, una bella notizia: i 18 pescatori di Mazara del Vallo sequestrati in Libia a settembre sono stati final… -