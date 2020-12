Lewandowski è il giocatore dell'anno della Fifa (Di giovedì 17 dicembre 2020) AGI - L'attaccante polacco Robert Lewandowski, stella del Bayern Monaco vincitore della Champions League, è stato nominato dalla Fifa giocatore del 2020. La premiazione avvenuta a Zurigo è una consolazione per il capocannoniere europeo, che nemmeno quest'anno ha potuto sperare di vincere il Pallone d'Oro in quanto France Football ha deciso di non assegnare il premio per il 2020 a causa della pandemia di coronavirus. Una bella rivincita nei confronti degli altri due candidati, Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, che sono stati invece insigniti piu' volte del Pallone d'Oro. "Un grande giorno per me e per il mio club" "Sono molto orgoglioso e molto felice", è la reazione del giocatore, "devo dire onestamente che è un grande giorno per me e per il mio ... Leggi su agi (Di giovedì 17 dicembre 2020) AGI - L'attaccante polacco Robert, stella del Bayern Monaco vincitorea Champions League, è stato nominato dalladel 2020. La premiazione avvenuta a Zurigo è una consolazione per il capocniere europeo, che nemmeno quest'ha potuto sperare di vincere il Pallone d'Oro in quanto France Football ha deciso di non assegnare il premio per il 2020 a causaa pandemia di coronavirus. Una bella rivincita nei confronti degli altri due candidati, Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, che sono stati invece insigniti piu' volte del Pallone d'Oro. "Un grande giorno per me e per il mio club" "Sono molto orgoglioso e molto felice", è la reazione del, "devo dire onestamente che è un grande giorno per me e per il mio ...

