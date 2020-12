La super vip si presenta col taglio mezzo rasato e lascia tutti a bocca aperta (Di giovedì 17 dicembre 2020) Ora, ai cambi look drastici ci ha abituato sin dall’inizio, ma questa volta la principessa ha fatto bingo. Via abiti, acconciature e make up eleganti: alla tradizionale cerimonia della consegna dei regali si è presentata in una inedita versione rock. Ovvero coi capelli completamente rasati da un lato e vistosi orecchini a cerchio. Un look che certamente fa caso addosso a una principessa. Una novità che “batte” persino quella di settembre scorso, quando si era presa tutta la scena al taglio del nastro della partenza del Tour della maglia gialla. In quell’occasione aveva onorato il colore del Giro con un chiodo in tinta e aveva sfoggiato un nuovo taglio di capelli con frangetta sbarazzina e caschetto biondo platino. E poi mascherina d’ordinanza, con la scritta curiosa “Why so serious?”, ovvero perché così seria. (Continua dopo la ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 17 dicembre 2020) Ora, ai cambi look drastici ci ha abituato sin dall’inizio, ma questa volta la principessa ha fatto bingo. Via abiti, acconciature e make up eleganti: alla tradizionale cerimonia della consegna dei regali si èta in una inedita versione rock. Ovvero coi capelli completamente rasati da un lato e vistosi orecchini a cerchio. Un look che certamente fa caso addosso a una principessa. Una novità che “batte” persino quella di settembre scorso, quando si era presa tutta la scena aldel nastro della partenza del Tour della maglia gialla. In quell’occasione aveva onorato il colore del Giro con un chiodo in tinta e aveva sfoggiato un nuovodi capelli con frangetta sbarazzina e caschetto biondo platino. E poi mascherina d’ordinanza, con la scritta curiosa “Why so serious?”, ovvero perché così seria. (Continua dopo la ...

trashlansia : Ragazzi, io super scettica verso questi pseudo vip sopravvalutati per due battute in romanaccio, in un programma pe… - AdilDishNetwork : Super_Fast VIP_Dish_TV Tez_SD C_line 108E 88E 85E 95E 13E/9E/4E 68E All_satellite_ok 24_hours on Test Line Available 03083199953 Adil Khan - FrancescaTGI : @gahanist1 @EroeSemantico Si le famosi sezioni tempo lungo sperimentali super VIP in cui tutti i genitori vogliono mandare i ragazzi - Anna3Pellegrini : @super_gene6 Spiacente, ancora non capisco cosa ci sia di ironico, ma sicuramente è colpa mia. Il tizio grida 'ridi… - andreazenatti93 : RT @LaStampa: Si chiamerà “Super”, sarà a pagamento e in diretta concorrenza con Cameo di Google. -

Ultime Notizie dalla rete : super vip Super, la nuova app di Facebook per i selfie (a pagamento) con i vip Corriere della Sera Super, la nuova app di Facebook per i selfie (a pagamento) con i vip

Il social sta sviluppando questo servizio per mettere in contatto i vip con i loro fan. Personaggi famosi terranno delle dirette online a cui gli utenti potranno partecipare, una volta pagato, per far ...

GfVip, Tommaso Zorzi anche la sorella Gaia infuriata con lui

La signora Armanda, alle prese con la riappacificazione tra Tommaso Zorzi e Stefania Orlando, si commuove: “Stefania è una super woman”, afferma sorridendo. (Blog Tivvù) Ecco le parole dell’amata ...

Il social sta sviluppando questo servizio per mettere in contatto i vip con i loro fan. Personaggi famosi terranno delle dirette online a cui gli utenti potranno partecipare, una volta pagato, per far ...La signora Armanda, alle prese con la riappacificazione tra Tommaso Zorzi e Stefania Orlando, si commuove: “Stefania è una super woman”, afferma sorridendo. (Blog Tivvù) Ecco le parole dell’amata ...