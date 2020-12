Il Governo sembra orientato verso questa decisione

(Di giovedì 17 dicembre 2020) Sta per arrivare la probabiledi consentire alle persone di raggiungere i congiunti per la cena e il pranzo di Natale. Dpcm, consentito andare dai congiunti a Natale su Notizie.it.

NicolaPorro : Un portavoce arrivato dal Grande Fratello, un ministro della Sanità che si chiama #Speranza, i banchi a rotelle del… - ricpuglisi : Il governo del paese ha bisogno di una discontinuità forte. L'attuale governo Conte sembra capace di governare so… - FMCastaldo : A sentire certi commenti sembra che i problemi dell'Italia siano nati quando è arrivato al Governo il Movimento 5 S… - PaolinoFabrizio : RT @GiorgiaMeloni: C’è un governo che fa il bonus vacanza e poi si stupisce che venga usato. Fa il cashback e ti dice di spendere entro il… - danieledv79 : RT @MaximilianDolce: @PLCastagnetti Va bene ma è stato il governo a dire che chiudevano per farci passare un natale in famiglia, sono stato… -

Ultime Notizie dalla rete : Governo sembra

Di sicuro, quello che è praticamente ormai una certezza: l'Italia vivrà queste festività natalizie in zona rossa. E' ancora da decidere se per tutto il periodo che va dal 24 al 3 dicembre o soltanto n ...Nuovo decreto Natale: cosa può succedere dal 19 dicembre in poi e nei giorni festivi. Le possibili deroghe allo studio ...