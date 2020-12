Fiorentina-Sassuolo, Pradè: “Siamo vivi. Dobbiamo diventare squadra” (Di giovedì 17 dicembre 2020) “Siamo vivi. Il ritiro continua, stiamo insieme in maniera tale che questo periodo posSiamo viverlo in tensione. Dobbiamo diventare squadra, lo stiamo facendo, questa sera abbiamo avuto delle ottime impressioni”. Questo il commento del direttore sportivo della Fiorentina Daniele Pradè dopo il pareggio per 1-1 contro il Sassuolo al Franchi. Ai microfoni di ‘Italia 7’ il ds viola si è anche soffermato sul mercato di gennaio: “Aspettiamo, abbiamo ancora due partite molto importanti”. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 17 dicembre 2020) “. Il ritiro continua, stiamo insieme in maniera tale che questo periodo posviverlo in tensione., lo stiamo facendo, questa sera abbiamo avuto delle ottime impressioni”. Questo il commento del direttore sportivo dellaDanieledopo il pareggio per 1-1 contro ilal Franchi. Ai microfoni di ‘Italia 7’ il ds viola si è anche soffermato sul mercato di gennaio: “Aspettiamo, abbiamo ancora due partite molto importanti”. SportFace.

