Filippo Nardi "rilancia" Tea Bag e continua lo "show": "Da piccolo ho dato fuoco a mia cugina" (VIDEO) (Di giovedì 17 dicembre 2020) In attesa che il Grande Fratello Vip decida come muoversi in merito alla squalifica di Filippo Nardi dalla Casa, di recente una presunta ex fidanzata ha rilasciato delle dichiarazioni sconvolgenti. Lui, ignaro di tutto, prosegue il suo show dentro le quattro mura di Cinecittà tra Tea Bag e "donne da bruciare". Filippo Nardi verso la... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

