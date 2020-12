Fifa the Best, Lewandowski miglior giocatore. Klopp miglior allenatore (Di giovedì 17 dicembre 2020) Robert Lewandowski è il vincitore del premio ‘Fifa the Best’ come miglior giocatore del 2020. L’attaccante del Bayern Monaco ha avuto la meglio su Cristiano Ronaldo (Juventus) e Lionel Messi (Barcellona). Jurgen Klopp ha invece vinto il premio ‘Fifa the Best’ come miglior allenatore. Il tecnico tedesco del Liverpool, vincitore della Premier League, è stato preferito a Hans-Dieter Flick (Bayern Monaco) e Marcelo Bielsa (Leeds). Sarina Wiegman ha invece conquistato il premio di miglior allenatrice. Il commissario tecnico della nazionale olandese ha vinto la concorrenza dell’inglese Emma Hayes del Chelsea e della francese Jean-Luc Vasseur, del ... Leggi su funweek (Di giovedì 17 dicembre 2020) Robertè il vincitore del premio ‘the’ comedel 2020. L’attaccante del Bayern Monaco ha avuto la meglio su Cristiano Ronaldo (Juventus) e Lionel Messi (Barcellona). Jurgenha invece vinto il premio ‘the’ come. Il tecnico tedesco del Liverpool, vincitore della Premier League, è stato preferito a Hans-Dieter Flick (Bayern Monaco) e Marcelo Bielsa (Leeds). Sarina Wiegman ha invece conquistato il premio diallenatrice. Il commissario tecnico della nazionale olandese ha vinto la concorrenza dell’inglese Emma Hayes del Chelsea e della francese Jean-Luc Vasseur, del ...

Va all'attaccante polacco, protagonista col Bayern Monaco di un'annata che ha visto i bavaresi vincere Bundesliga, Coppa di Germania, Champions, Supercoppa tedesca ed Europea, il "Best Player Fifa ...

