È morto Donato Bilancia | che uccise 17 persone tra il 1997 e il 1998

MediasetTgcom24 : Covid, morto Donato Bilancia, il 'serial killer dei treni' - Corriere : Morto di Covid Donato Bilancia, il più feroce serial killer italiano - TgLa7 : #COVID19 : morto Donato Bilancia, serial killer dei treni Condannato a 13 ergastoli, era in carcere a Padova - jacopogiliberto : RT @CdT_Online: È moto Donato Bilancia, «il serial killer delle prostitute»: era stato condannato a 13 ergastoli per diciassette omicidi e… - socialmiliac : Morto di Covid Donato Bilancia, il serial killer dei treni -

Ultime Notizie dalla rete : morto Donato

PADOVA - E' morto a causa del Covid a Padova il serial killer Donato Bilancia, 69 anni, condannato a 13 ergastoli per aver commesso una serie di 17 omicidi fra il 1997 e il 1998 in Liguria e nel basso ...Le ultime notizie di politica, cronaca, attualità, sport, costume da Imperia e dalla sua Provincia. The latest about politics, news, sport, events in Imperia and its province.