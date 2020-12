E’ il compleanno di Giulia Amodio, arrivano gli auguri di Sensi: “Grazie di tutto. Ti amo” (Di giovedì 17 dicembre 2020) Un messaggio toccante, per condividere un amore sincero, sempre vivo, anche nei momenti difficili. Oggi è il compleanno di Giulia Amodio e, puntuali, sono arrivati anche i toccanti auguri del compagno della modella, il centrocampista dell'Inter Stefano Sensi. Ecco il messaggio:"Vorrei descrivere quello che sento con una parola: “AMORE”. Per la persona più importante della mia vita. Un amore vero, puro. Un amore che non cambierei per niente al mondo e che continuerò a fortificare sempre di più! Sei la persona che mi rende felice ogni giorno anche con un semplice sguardo. La persona che mi è sempre vicino soprattutto nei momenti di difficoltà. La persona che mi ha sempre dato il consiglio giusto per migliorare ogni lato di me. Grazie per tutto questo è ... Leggi su golssip (Di giovedì 17 dicembre 2020) Un messaggio toccante, per condividere un amore sincero, sempre vivo, anche nei momenti difficili. Oggi è ildie, puntuali, sono arrivati anche i toccantidel compagno della modella, il centrocampista dell'Inter Stefano. Ecco il messaggio:"Vorrei descrivere quello che sento con una parola: “AMORE”. Per la persona più importante della mia vita. Un amore vero, puro. Un amore che non cambierei per niente al mondo e che continuerò a fortificare sempre di più! Sei la persona che mi rende felice ogni giorno anche con un semplice sguardo. La persona che mi è sempre vicino sopratnei momenti di difficoltà. La persona che mi ha sempre dato il consiglio giusto per migliorare ogni lato di me.perquesto è ...

Cartoline2 : CDB Cartoline per tutti i gusti: Cartolina ?????? BUON COMPLEANNO MARIA! Un giorno ... - parabamine : pensando a quando, per il compleanno del mio prof di filosofia in quarta, avevo preso un impasto pronto della cameo… - RobertoSimion : Alice, Monica, Pantani, Fioravanti, Nadia, i Mavericks, Bode Miller, Jessica, la birra, le olimpiadi, il coca-havan… - giulia_m22 : Fede migliore non avrei potuto mai scegliere di avere. Buon compleanno, @acmilan ???? - giovy8110 : Auguriiiiiiiiiii Giulia @Giulia_Guzzi Buon Compleanno ???????????????????? -

Ultime Notizie dalla rete : compleanno Giulia Giulia De Lellis organizza una sorpresa per il compleanno della mamma TGCOM E’ il compleanno di Giulia Amodio, arrivano gli auguri di Sensi: “Grazie di tutto. Ti amo”

Un messaggio toccante, per condividere un amore sincero, sempre vivo, anche nei momenti difficili. Oggi è il compleanno di Giulia Amodio e, puntuali, sono arrivati anche i toccanti auguri del compagno ...

David Bowie. Un nuovo singolo per celebrarne il 74esimo compleanno

L'8 gennaio, in occasione di quello che sarebbe stato il suo 74esimo compleanno, verrà pubblicato un nuovo singolo di David Bowie ...

Un messaggio toccante, per condividere un amore sincero, sempre vivo, anche nei momenti difficili. Oggi è il compleanno di Giulia Amodio e, puntuali, sono arrivati anche i toccanti auguri del compagno ...L'8 gennaio, in occasione di quello che sarebbe stato il suo 74esimo compleanno, verrà pubblicato un nuovo singolo di David Bowie ...