Diletta Leotta sexy a letto con l’intimo maschile (Di giovedì 17 dicembre 2020) “Ho sempre amato le cose comode e il tartan. Meglio di così…”, scrive Diletta Leotta su Instagram, a commento di uno scatto dove posa sensuale sul letto. La conduttrice è sexy, ne è pienamente consapevole. I suoi follower sono per la maggior parte maschi e lei li delizia con foto provocanti e maliziose. Come quest’ultima dove ammicca direttamente nella camera da letto. Nell’immagine in questione però Diletta Leotta non indossa uno dei babydoll o degli abitini a cui ci ha abituati, bensì dell’intimo maschile, firmato Intimissimi. Calzettoni e boxer dal sapore natalizio sono abbinati a una maglia blu a manica lunga con dei provocanti bottoncini che a malapena si chiudono sul seno. I commenti dei fan, ovviamente, si sprecano. Se la ... Leggi su newscronaca.myblog (Di giovedì 17 dicembre 2020) “Ho sempre amato le cose comode e il tartan. Meglio di così…”, scrivesu Instagram, a commento di uno scatto dove posa sensuale sul. La conduttrice è, ne è pienamente consapevole. I suoi follower sono per la maggior parte maschi e lei li delizia con foto provocanti e maliziose. Come quest’ultima dove ammicca direttamente nella camera da. Nell’immagine in questione perònon indossa uno dei babydoll o degli abitini a cui ci ha abituati, bensì del, firmato Intimissimi. Calzettoni e boxer dal sapore natalizio sono abbinati a una maglia blu a manica lunga con dei provocanti bottoncini che a malapena si chiudono sul seno. I commenti dei fan, ovviamente, si sprecano. Se la ...

GossipItalia3 : Diletta Leotta: in intimo maschile fa impazzire i suo followers #gossipitalianews - retewebitalia : Torna il catalogo Postalmarket con Diletta Leotta in copertina. - #retewebitalia #news #oggi #italia #notizie… - elrey897 : RT @Frank85387120: Diletta Leotta - zazoomblog : Last Christmas senza Postalmarket: torna come portale e anche su carta. Diletta Leotta in copertina - #Christmas… - leggoit : Last Christmas senza Postalmarket: torna come portale e anche su carta. Avrà Diletta Leotta in copertina -

Ultime Notizie dalla rete : Diletta Leotta Diletta Leotta, batosta in diretta: “Non mi sei mancata per niente” – VIDEO Inews24 Oltre 21 mila euro raccolti con l’asta solidale di Elio e le Storie Tese e Trio Medusa

Diletta Leotta che ha raccolto con una lezione privata di fitness 2.900 euro; e ancora Max Pezzali, Samuele Bersani, Cristina D’Avena, Mara Maionchi, Giuliano Sangiorgi e molti altri che si sono ...

Cecilia Capriotti nel programma di Signorini La showgirl pronta a entrare nella Casa

Tutto è pronto per l’ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip dell’attrice, showgirl e modella ascolana Cecilia Capriotti. Lo ha annunciato ieri sera il conduttore Alfonso Signorini dichiarando che ...

Diletta Leotta che ha raccolto con una lezione privata di fitness 2.900 euro; e ancora Max Pezzali, Samuele Bersani, Cristina D’Avena, Mara Maionchi, Giuliano Sangiorgi e molti altri che si sono ...Tutto è pronto per l’ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip dell’attrice, showgirl e modella ascolana Cecilia Capriotti. Lo ha annunciato ieri sera il conduttore Alfonso Signorini dichiarando che ...