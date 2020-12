Covid, in Italia 18.236 nuovi casi e 683 morti. Tasso di positività al 9,8% (Di giovedì 17 dicembre 2020) Italia. Il di oggi giovedì 17 dicembre 2020. Nelle ultime 24 ore si registrano 18.236 nuovi positivi (17.572 ieri) e 683 morti (680 ieri). S ono 185.320 i tamponi effettuati, in calo di circa 15 mila ... Leggi su leggo (Di giovedì 17 dicembre 2020). Il di oggi giovedì 17 dicembre 2020. Nelle ultime 24 ore si registrano 18.236positivi (17.572 ieri) e 683(680 ieri). S ono 185.320 i tamponi effettuati, in calo di circa 15 mila ...

LiaQuartapelle : Anti europeisti sempre, anche quando va contro all’Italia. Questa è la Lega, che oggi, al parlamento europeo non ha… - MassimGiannini : Affondo mediatico di #Renzi, che manda la lettera di preavviso al premier. Audace colpo di #Conte, che risponde vol… - myrtamerlino : Forse il #vaccino arriva prima di #Natale o forse no. Forse da sabato l'Italia tutta rossa o arancione o forse no.… - patriziadegioia : RT @Ettore_Rosato: ?? Poteri straordinari al presidente Conte? Per affrontare il #Covid si ma nessuno può appaltargli il futuro dell’Italia… - citynowit : In arrivo le prime dosi del vaccino #Covid in Italia. La ripartizione nelle diverse Regioni ?? -