Covid | da ieri altri 18 236 contagi | e 683 decessi Migliorano le terapie intensive Boom di guariti

Leggi su italiasera

(Di giovedì 17 dicembre 2020) Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati eseguiti ben 185.320 tamponi, dai quai si è risaliti ad18.236 nuovi casi d positività (non ‘malati’). Inoltre, illustra ancora il report quotidianamente stilato dal ministero della Salute, attualmente nel Paese il numero dei positivi è di 635.343 persone. Purtroppo, con numeri ‘importanti’, la regione maggiormente colpita dai nuoviè ancora il Veneto (ben 4.402 nuovi casi), seguito dalla Lombardia che, sebbene portata in zona gialla, vanta comunque ancora numeri seri (2.730), seguono poi l’Emilia Romagna (1.667), il Lazio (1.597), e la Puglia (1.073). Da segnalare infine il Molise e la Val d’Aosta, le uniche regioni dove i casi segnalati rimangono sotto i cento. Riguardo invece alle vittime, qui la curva conferma di seguire un percorso lentissimo e ‘tutto suo’ rispetto al calo dei nuovi ...