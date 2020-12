Cotto e Mangiato ricetta 17 dicembre 2020 | trota a cartoccio

Leggi su nonsolo.tv

(Di giovedì 17 dicembre 2020)a base di pesce oggi a a. Tessa ha preparato trote al. Ingredienti Per lahai bisogno di: 250 grammi di radicchio 2 trote 200 grammi di patate 150 grammi di burro Cipolla Misto erbe Procedimento Tagliare il radicchio e mettere in padella dopo aver soffritto olio e cipolle insieme. Coperchiare e lasciar cuocere. In un’altra padella cuocere le patate tagliate a dadini e farle abbrustolire. Prendere le trote pulirle dentro e fuori e metterle in carta alluminio. Poi nella pancia delle trote mettere del burro con misto erbe. Cuocere il pacchetto e mettere in forno a 200 gradi per una ventina di minuti. L'articolo proviene da NonSolo.TV.