Coronavirus, i dati: ancora 683 morti. I nuovi casi più alti rispetto a una settimana fa: sono 18236 su 185mila tamponi (Di giovedì 17 dicembre 2020) In Italia oggi sono morte altre 683 persone che avevano il Coronavirus. E i contagi giornalieri non calano, anzi sono più alti, nel confronto con la settimana precedente: oggi ci sono 18236 nuovi casi su 185320 tamponi processati. Giovedì scorsi i positivi accertati furono 16.999 con 171mila tamponi processati. Il tasso di positività era al 9,9%, oggi è praticamente identico: 9,8%. Ieri i contagi giornalieri sono stati 17.572 su quasi 200mila test, con un tasso di positività dell’8,8%. Articolo in aggiornamento L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 17 dicembre 2020) In Italia oggimorte altre 683 persone che avevano il. E i contagi giornalieri non calano, anzipiù, nel confronto con laprecedente: oggi cisu 185320processati. Giovedì scorsi i positivi accertati furono 16.999 con 171milaprocessati. Il tasso di positività era al 9,9%, oggi è praticamente identico: 9,8%. Ieri i contagi giornalieristati 17.572 su quasi 200mila test, con un tasso di positività dell’8,8%. Articolo in aggiornamento L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

