Comunità gay e mascolinità tossica (Di giovedì 17 dicembre 2020) Nella Comunità gay è molto presente il problema della mascolinità tossica, ma viene sistematicamente ignorato perché non ha ripercussioni sulle donne. Gli uomini gay vivono una crisi d'identità: devono conciliare il modello di virilità con cui sono stati educati con il loro fallimento di conformarsi con l'eterosessualità obbligatoria da esso proposta. Se da un lato alcuni rifuggono totalmente le norme di genere, molti altri invece abbracciano queste norme cercando di adottarle in molti contesti, dal modo di parlare al modo di vestire. Una delle situazioni in cui è più evidente è quella degli appuntamenti. La Comunità gay e l'esaltazione della virilità Nella Comunità gay è un pregio avere un aspetto molto virile e questo pone sugli uomini una forte pressione sociale. Di conseguenza, gli ...

