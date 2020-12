Cashback per pagare le bollette di luce e gas: come usarlo (Di giovedì 17 dicembre 2020) Sapevate che si può utilizzare il Cashback anche per pagare le bollette della luce e del gas? L’incentivo proposto dal Governo per contrastare l’evasione fiscale e rendere le spese degli italiani meno onerose può davvero essere sfruttato per ottenere rimborsi anche sulle utenze. Ma come si deve usare il Cashback in caso di pagamenti da sostenere di luce e gas? Ecco qualche indicazione utile per usufruire del 10% di rimborso sulle spese effettuate attraverso un’applicazione facile da usare. Il gruppo Enel ha lanciato l’applicazione Enel X Pay che permette di accedere subito al bonus Cashback. Per iscriversi al Cashback con questa applicazione non è necessario utilizzare le credenziali SPID per cui il procedimento risulta più ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 17 dicembre 2020) Sapevate che si può utilizzare ilanche perledellae del gas? L’incentivo proposto dal Governo per contrastare l’evasione fiscale e rendere le spese degli italiani meno onerose può davvero essere sfruttato per ottenere rimborsi anche sulle utenze. Masi deve usare ilin caso di pagamenti da sostenere die gas? Ecco qualche indicazione utile per usufruire del 10% di rimborso sulle spese effettuate attraverso un’applicazione facile da usare. Il gruppo Enel ha lanciato l’applicazione Enel X Pay che permette di accedere subito al bonus. Per iscriversi alcon questa applicazione non è necessario utilizzare le credenziali SPID per cui il procedimento risulta più ...

