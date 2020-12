Calciomercato Juventus | colpaccio a gennaio | affare da 30 milioni

Leggi su inews24

(Di giovedì 17 dicembre 2020) Spunta un nuovo nome per il. Paratici vola per chiudere l’già aper un gioiellino da 30. Dopo il pareggio casalingo contro l’Atalanta, latorna sul, con la convinzione che a questa squadra manca ancora qualcosa per mettere in atto la rincorsa scudetto. I bianconeri, infatti, sono ancora L'articolo proviene da Inews.it.