Biathlon | sprint femminile Hochfilzen 2 2020 oggi in tv | orario | canale e diretta streaming

Comincia la seconda settimana di prove per le donne a Hochfilzen. Nella seconda giornata della tappa va in scena la sprint 7.5 km femminile, valevole per la Coppa del Mondo 2020/2021 di Biathlon. Sono tante le atlete che puntano alle prime posizioni nella prova su due poligoni. L'evento, previsto oggi venerdì 18 dicembre alle ore 11:30, sarà trasmesso in diretta tv su Eurosport, oltre che in streaming sulla piattaforma Eurosport Player. Sportface.it seguirà la gara con una diretta scritta aggiornata minuto per minuto.

