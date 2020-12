matteosalvinimi : Matteo Bassetti: 'Parlare oggi di un lockdown totale o di una zona rossa per tutto il Paese stride molto. Passare i… - Adnkronos : #Bassetti: 'Italia #zonarossa a #Natale è incomprensibile' - Bettabetta59 : RT @orizzontescuola: Italia zona rossa a Natale, Bassetti: “Scelta incomprensibile” - orizzontescuola : Italia zona rossa a Natale, Bassetti: “Scelta incomprensibile” - cronaca_news : Bassetti: 'Zona rossa a Natale scelta incomprensibile' -

Ultime Notizie dalla rete : Bassetti Zona

Le decisioni sulla zona rossa nel periodo natalizio (dal 24 al 27 dicembre e nei weekend fino all’Epifania), ha scatenato reazioni contrastanti. Il professor Matteo Bassetti, direttore della Clinica ...L'infettivologo Matteo Bassetti non ha usato mezzi termine per esprimere la sua opinione in merito all'operato del governo all'Adnkronos Salute.