Baccalà gratinato | un secondo da ristorante

Leggi su pianetadonne.blog

(Di giovedì 17 dicembre 2020) Volete sorprendere i vostri ospiti con unspettacolare, che non richieda l’utilizzo di troppi ingredienti? Di seguito, la ricetta completa, per cucinare uno squisito: la ricetta Ingredienti: Per preparare un buonissimo, vi serviranno: 800 grammi diammollato 200 grammi di prezzemolo fresco 120 grammi di pane vecchio 60 ml di olio di oliva (ve ne servirà un po’ in più per condire il pesce prima di infornarlo) 25 grammi di formaggio grattugiato 10 mandorle sgusciate Uno spicchio di aglio Un limone Q.b. di sale fino da cucina Q.b. di pepe nero. Preparare l’impanatura Con un coltello, tagliare in modo grossolano, il pane vecchio e metterlo dentro un robot da cucina. Proseguire, ...