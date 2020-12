Zerosettanta di Renato Zero anche in vinile, annunciata l’edizione limitata del cofanetto (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Zerosettanta di Renato Zero esce anche in vinile. L’annuncio, che conferma le indiscrezioni, è arrivato direttamente dalla pagina dell’artista che è ora pronto a una nuova versione del box monumentale che ha concepito per i suoi 70 anni. La nuova uscita sarà disponibile dal 18 dicembre e arriva a qualche settimana dalla chiusura del cofanetto, avvenuta con l’ultimo album – il primo volume – che era destinato alla raccolta. Un’edizione per collezionisti, questa, che raccoglie 6 LP in un unico contenitore da aggiungere al box uscito il 30 settembre scorso. Continua così il percorso di Zerosettanta, iniziato nel giorno del compleanno dell’artista e conclusosi il 27 novembre scorso. Il viaggio musicale, però, è ancora lontano ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 16 dicembre 2020)diescein. L’annuncio, che conferma le indiscrezioni, è arrivato direttamente dalla pagina dell’artista che è ora pronto a una nuova versione del box monumentale che ha concepito per i suoi 70 anni. La nuova uscita sarà disponibile dal 18 dicembre e arriva a qualche settimana dalla chiusura del, avvenuta con l’ultimo album – il primo volume – che era destinato alla raccolta. Un’edizione per collezionisti, questa, che raccoglie 6 LP in un unico contenitore da aggiungere al box uscito il 30 settembre scorso. Continua così il percorso di, iniziato nel giorno del compleanno dell’artista e conclusosi il 27 novembre scorso. Il viaggio musicale, però, è ancora lontano ...

