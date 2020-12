Virus | vertice Governo-Regioni su vaccini e nuove misure

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) La profilassi in Italia già a fine anno, si accelera sulla logisica per la distribuzione. Arcuri: "Se i dati Moderna vengono confermati, il coronaè finito"

Si terrà oggi un nuovo vertice tra Governo ed esperti sulle misure da adottare nel periodo delle feste, per tentare di arginare il propagarsi del virus.ROMA - E' appena cominciata la riunione tra il governo e le Regioni, convocata dal ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia, per chiudere il piano vaccini e confrontarsi sulle nuove misure ...