VIDEO – Sinisa Mihajlovic mette a tacere giornalista in conferenza

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) La redazione di Eurosport, tramite il profilo Twitter, rende pubblica la risposta diad unnon è certo famoso per i … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

redazioneiene : “Piango se ripenso a quello che ho passato”: per questo splendido ragazzo adesso è il momento della gioia. Con… - stefy8917 : RT @Eurosport_IT: Se vi siete chiesti che rapporto c'è tra Sinisa #Mihajlovic e i giocatori del Bologna, vi risponde direttamente il mister… - Eurosport_IT : Se vi siete chiesti che rapporto c'è tra Sinisa #Mihajlovic e i giocatori del Bologna, vi risponde direttamente il… - OdeonZ__ : VIDEO Il sogno di Mirko realizzato da Le Iene: l'incontro con Sinisa dopo la leucemia - peoplexpressit : Struggente l’incontro fra Mirko e Sinisa Mihajilovic VIDEO -

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Sinisa

La redazione di Eurosport, tramite il profilo Twitter, rende pubblica la risposta di Sinisa Mihajlovic ad un giornalista. Mihajlovic non è certo famoso ...Il sogno del ragazzino di Parma, 12 anni, è stato realizzato dal programma di Italia1: il servizio in onda in prima serata ...