Vasco Rossi si confessa: "mi ha massacrato e mi è crollato il mondo addosso" (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Vasco Rossi spiazza il web, il cantante nel suo ultimo post social ha raccontato un episodio del passato che nessuno conosceva nel ricordo di un vecchio amore. foto facebookSiamo abituati a vederlo sempre grintoso sul palco mentre canta le sue canzoni che come sempre si confermano come dei grandi successi, eppure il Blasco nazionale ha un lato molto tenero che nella maggior parte dei casi tiene nascosto. Ha svelarlo è stato il diretto interessato proprio sui social con il suo ultimo post, dove con poche righe racconta un episodio del passato legato ad una donna che ha amato molto e che lo ha fatto molto soffrire: "in due anni lei mi ha massacrato". E' davvero diventato un grande protagonista dei social, solo qualche giorno fa ha emozionato i fan condividendo una vecchia foto in compagnia di Gianni Morandi e Lucio ...

