Spallanzani | Vaia | nuove terapie intensive realizzate in 28 giorni

Roma – "Si tratta di 20 posti letto di terapia intensiva fatti in tempi record, in appena 28 giorni non lasciando fuori nessun elemento di innovazione e ultramodernita'". A dirlo, il direttore sanitario dell'Istituto Spallanzani di Roma, Francesco Vaia, a margine dell'inaugurazione di nuovi posti letto di terapia intensiva. "Ogni postazione- ha spiegato- ha 12mq di spazio, che significa aver un buono spazio per lavorare intorno al paziente. Si tratta di una stanza a pressione negativa, ossia, non c'e' nessuna possibilita' di contagio tra personale e paziente, assolutamente impossibile." "C'e' un display molto grande, con i parametri del paziente. Abbiamo anche dei ventilatori mobili, sempre in caso di spostamento del paziente. Ci sono poi due sale di monitoraggio costante." "L'area di terapia intensiva verra' occupata subito,

