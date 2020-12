Solskjaer: “Chi non gioca durante la settimana è avvantaggiato. Cavani? Vi dico che…” (Di mercoledì 16 dicembre 2020) L'allenatore del Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer ha parlato alla vigilia del match di Premier League contro lo Sheffield United toccando la questione calendari: "Mi sembra ovvio che chi non ha impegni nel corso della settimana sia avvantaggiato, il calendario è molto fitto e le cose si complicano. Scendere in campo ogni tre giorni vuol dire essere raramente al 100 %. Cavani? Domani non credo che sarà disponibile, si sta riprendendo ma non è facile, serve tempo. È importante capire quando un giocatore è pronto per giocare e quando invece conviene non assumersi certi rischi" - conclude l'allenatore del Manchester United - .caption id="attachment 1058573" align="alignnone" width="3173" Cavani (getty images)/caption ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di mercoledì 16 dicembre 2020) L'allenatore del Manchester United, Ole Gunnarha parlato alla vigilia del match di Premier League contro lo Sheffield United toccando la questione calendari: "Mi sembra ovvio che chi non ha impegni nel corso dellasia, il calendario è molto fitto e le cose si complicano. Scendere in campo ogni tre giorni vuol dire essere raramente al 100 %.? Domani non credo che sarà disponibile, si sta riprendendo ma non è facile, serve tempo. È importante capire quando untore è pronto perre e quando invece conviene non assumersi certi rischi" - conclude l'allenatore del Manchester United - .caption id="attachment 1058573" align="alignnone" width="3173"(getty images)/caption ITA Sport Press.

ItaSportPress : Solskjaer: 'Chi non gioca durante la settimana è avvantaggiato. Cavani? Vi dico che...' - - clikservernet : Solskjaer: “E’ difficile essere sempre al 100% se si gioca ogni tre giorni. Chi non ha le coppe è avvantaggiato” - Noovyis : (Solskjaer: “E’ difficile essere sempre al 100% se si gioca ogni tre giorni. Chi non ha le coppe è avvantaggiato”)… - zazoomblog : Solskjaer: “E’ difficile essere sempre al 100% se si gioca ogni tre giorni. Chi non ha le coppe è avvantaggiato” -… -

Ultime Notizie dalla rete : Solskjaer Chi Manchester United, Solskjaer: "Chi non non gioca in settimana ha un vantaggio" TUTTO mercato WEB Manchester United, Solskjaer: “Chi non non gioca in settimana ha un vantaggio”

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro lo Sheffield United, il manager del Manchester United Ola Gunnar Solskjaer ha parlato dei risultati a sorpresa in Premier: “Con il ...

Pogba, pochi soldi per chi lo vuole

(Juve Dipendenza) Marianella: "Pogba? Solskjaer furioso per le parole di Raiola, lo United vuole venderlo già a gennaio" Il saluto di Raiola con Agnelli al Golden Boy. Raiola ha già servito l'assist ...

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro lo Sheffield United, il manager del Manchester United Ola Gunnar Solskjaer ha parlato dei risultati a sorpresa in Premier: “Con il ...(Juve Dipendenza) Marianella: "Pogba? Solskjaer furioso per le parole di Raiola, lo United vuole venderlo già a gennaio" Il saluto di Raiola con Agnelli al Golden Boy. Raiola ha già servito l'assist ...