Servizi | altra bomba su Conte Il Pd gli vuole togliere la delega

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) "Confermando l'amicizia e il rispetto nei confronti dicredo che lasuisegreti sia un onere molto grande per il presidente del Consiglio, su quello aprirei una riflessione, non per mancanza di fiducia ma perchè sappiamo bene che nello scenario multilaterale e politico internazionale è unagravosa di grandi respo Segui su affaritaliani.it

Affaritaliani : Servizi, altra i>bombabomba su Conte Il Pd vuole stoppare la riforma - Affaritaliani : Servizi segreti, su Conte un'altra bomba: il Pd gli vuole togliere la delega - Affaritaliani : Il Pd vuole la delega sugli 007 Amendola: “Serve una riflessione” - Affaritaliani : Servizi segreti, su Conte un'altra bomba: il Pd gli vuole togliere la delega - Bidombi2 : @IlariaBifarini Purtroppo ha ragione. Ma io cerco su Amazon, e poi acquisto da un'altra parte. E' una forma di prot… -

Ultime Notizie dalla rete : Servizi altra

Affaritaliani.it

Oltre 40 anni da fotoreporter di cronaca nera, e non solo. «Guardando il mondo attraverso l’obiettivo riesco a restare freddo e a fare bene il mio lavoro. Senza questo schermo, non ce la farei a fotog ...Condividi con gli altriQueste icone servono per inserire questo post nei vari servizi di social bookmarking, in modo da condividerlo e permettere ad altri di scoprirlo.