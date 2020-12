San Gennaro, niente miracolo: ecco cosa è successo quando il sangue non si scioglie (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Oggi non si è rinnovato per ora il miracolo della liquefazione del sangue di San Gennaro. Oggi, 16 dicembre, è l'ultima delle tre date nelle quali tradizionalmente il miracolo di San Gennaro si ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Oggi non si è rinnovato per ora ildella liquefazione deldi San. Oggi, 16 dicembre, è l'ultima delle tre date nelle quali tradizionalmente ildi Sansi ...

HuffPostItalia : Il sangue di San Gennaro resta solido: a Napoli non si ripete il miracolo - FrancescoAbba11 : Il Sangue di San Gennaro non si è sciolto: Vae victis. - Zelgadis265 : RT @tancredipalmeri: Hai presente: “San Gennaro? Non ci credo, ma...”? Anche perché le 5 volte in cui non si è liquefatto il sangue in pas… - CiaCecy : RT @leggoit: Napoli, il sangue di San Gennaro non si è sciolto: il miracolo non si è ripetuto - mariace57 : RT @LaStampa: Napoli, il sangue di San Gennaro non si è liquefatto -