Roma, moglie e marito trovati morti in casa. Disposta l’autopsia per accertare le cause (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Un uomo e una donna sono stati trovati senza vita nel loro appartamento nel quartiere Cecchignola di Roma. morti da circa 10 giorni. Secondo quanto riporta Leggo per entrare nella casa di via Zanetta, in un condominio dove vivono circa 150 famiglie, è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco. L’uomo, 67 anni, era un ex carabiniere. La coppia, stando ai vicini, aveva due figlie che dodici anni fa erano state prese in carico dai servizi sociali. l’autopsia dovrà stabilire le cause del decesso: tra le ipotesi anche quella dell’omicidio suicidio. L’allarme ai carabinieri è stato lanciato da un parente, preoccupato dal fatto che i coniugi non rispondevano al telefono da più di una settimana. Sui corpi dei due coniugi, trovati senza vita nel loro appartamento in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Un uomo e una donna sono statisenza vita nel loro appartamento nel quartiere Cecchignola dida circa 10 giorni. Secondo quanto riporta Leggo per entrare nelladi via Zanetta, in un condominio dove vivono circa 150 famiglie, è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco. L’uomo, 67 anni, era un ex carabiniere. La coppia, stando ai vicini, aveva due figlie che dodici anni fa erano state prese in carico dai servizi sociali.dovrà stabilire ledel decesso: tra le ipotesi anche quella dell’omicidio suicidio. L’allarme ai carabinieri è stato lanciato da un parente, preoccupato dal fatto che i coniugi non rispondevano al telefono da più di una settimana. Sui corpi dei due coniugi,senza vita nel loro appartamento in ...

