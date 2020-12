Riapertura delle scuole il 7 gennaio a rischio. Ecco cosa sta succedendo (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Iniziano a sorgere le prime preoccupazioni in merito alla Riapertura delle scuole fissata al 7 gennaio 2021. Il problema dei mezzi di trasporto A scendere in campo sono presidi e professori che temono, dopo le feste natalizie, che alla Riapertura possa seguire un nuovo stop delle lezioni. E’ anche per questo motivo che si chiede L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Iniziano a sorgere le prime preoccupazioni in merito allafissata al 72021. Il problema dei mezzi di trasporto A scendere in campo sono presidi e professori che temono, dopo le feste natalizie, che allapossa seguire un nuovo stoplezioni. E’ anche per questo motivo che si chiede L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

matteosalvinimi : #Salvini: ho scritto un Whatsapp a Conte e gli ho espresso la mia grande preoccupazione in particolare per la riape… - matteosalvinimi : #Salvini: dialogo con Conte? Vorrei aiutare a risolvere un po' dei problemi normali e concreti delle famiglie itali… - gennaromigliore : Noi siamo quelli del FamilyAct, del Piano Shock per i cantieri, della riapertura delle scuole, dei 37 miliardi per… - susilivigni : @AzzolinaLucia Stare in famiglia è importante a Natale e soprattutto alla riapertura della scuola: i doppi turni c… - repubblica : RT @RepubblicaTv: Covid, Azzolina: 'Studenti hanno diritto a tornare a scuola, lavoriamo con le Regioni per la riapertura': 'Si sta lavoran… -