Prezzo dei treni | scatta l’indagine antitrust Ma quanto costano effettivamente?

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) L’autorità garante ha avviato un’inchiesta nei confronti ditalia ed Italo sugli aumenti esponenziali dei prezzi. Vediamoin più L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha trasmesso ufficialmente nella giornata di ieri una richiesta di informazioni alle maggiori compagnie di trasporto ferroviario (talia e NTV) riguardante l’offerta dei collegamenti sulle tratte principali e l’aumento esponenziale del costo dei biglietti in particolari giornate dell’arco temporale che va da 15 dicembre-15 gennaio 2021. Cercando online,, può notare i chiunque che i prezzi per le maggiori tratte nazionali – quelle più utilizzate dai pendolari che fanno ritorno a casa – siano saliti alle stelle....

borghi_claudio : @alfonsoliguor11 33 cm. per 23 cm. La questione dell'arte antica è che i capolavori sono nei musei e al pubblico c'… - TermometroPol : #16dicembre #Trenitalia e @ItaloTreno sotto la lente d’ingrandimento @antitrust_it. Richieste spiegazioni sul sensi… - IaconisZon : - InformatiVivere : Aumento prezzo dei treni per le feste di Natale: Italo e Trenitalia sotto indagine... #italia #Trenitalia #Italo… - shito_do : ??L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha trasmesso una richiesta di informazioni alle principali comp… -

