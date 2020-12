Premier League: il West Bromwich esonera Bilic, salta la prima panchina in Inghilterra (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Slaven Bilic è il primo allenatore esonerato nella Premier League 2020/2021. Il tecnico del West Bromwich è stato messo alla porta dopo tredici giornate. Non è bastato il pareggio ottenuto dai suoi contro Manchester City per 1-1, con i Baggies che hanno racimolato solamente sette punti in tredici incontri di campionato. Bilic era arrivando nella scorsa stagione, conquistando alla prima stagione la promozione nella massima serie. Quanto fatto in questo avvio, però, ha costretto i dirigenti a prendere la decisione di esonerarlo. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Slavenè il primo allenatoreto nella2020/2021. Il tecnico delè stato messo alla porta dopo tredici giornate. Non è bastato il pareggio ottenuto dai suoi contro Manchester City per 1-1, con i Baggies che hanno racimolato solamente sette punti in tredici incontri di campionato.era arrivando nella scorsa stagione, conquistando allastagione la promozione nella massima serie. Quanto fatto in questo avvio, però, ha costretto i dirigenti a prendere la decisione dirlo. SportFace.

