Non c'è pace in Calabria. Indagato ex consigliere di Fi. Claudio Parente è accusato di corruzione. Avrebbe dato incarichi in cambio di un terreno (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Non c'è pace per la politica calabrese. Dopo il terremoto politico causato dall'arresto di lunedì del consigliere dem Antonio Castorina per una vicenda di brogli elettorali con anziani e defunti che sono stati fatti figurare come votanti, un'altra vicenda giudiziaria scuote la Regione con la Guardia di Finanza che ha eseguito un provvedimento di sequestro preventivo, ai fini della confisca, di 37.682 euro nei confronti di Claudio Parente (nella foto), ex consigliere regionale nonché ex capogruppo di Forza Italia nella stessa assise. Come emerso ieri, l'azzurro risulta Indagato, dalla Procura di Catanzaro, diretta dal procuratore Nicola Gratteri, per peculato e corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio. Nello stesso fascicolo risultano indagati anche i ...

