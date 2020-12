Mingo condannato: falsi i servizi per “Striscia la notizia”. Il compagno Fabio era stato scagionato (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Il tribunale di Bari ha condannato l’ex inviato di “Striscia la notizia” Mingo, al secolo Domenico De Pasquale, a 1 anno e 2 mesi di reclusione per truffa, falso e diffamazione. Secondo l’accusa avrebbe prodotto falsi servizi andati in onda tra il 2012 e il 2013 relativi a fatti inventati ma spacciati per veri, all’insaputa di Striscia. Con Mingo condannata anche la moglie Corinna Martino, amministratore unico della Mec Produzioni srl di cui il marito era socio. I due sono invece stati assolti per altri episodi di truffa e un’accusa di calunnia. Fabio e Mingo, che facevano coppia insieme, furono allontanati da Mediaset nel 2015. La difesa di Fabio e Mingo “Sono stati prodotti ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Il tribunale di Bari hal’ex inviato di “la, al secolo Domenico De Pasquale, a 1 anno e 2 mesi di reclusione per truffa, falso e diffamazione. Secondo l’accusa avrebbe prodottoandati in onda tra il 2012 e il 2013 relativi a fatti inventati ma spacciati per veri, all’insaputa di. Concondannata anche la moglie Corinna Martino, amministratore unico della Mec Produzioni srl di cui il marito era socio. I due sono invece stati assolti per altri episodi di truffa e un’accusa di calunnia., che facevano coppia insieme, furono allontanati da Mediaset nel 2015. La difesa di“Sono stati prodotti ...

