Milan | quante assenze per Pioli | le scelte col Genoa

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) Ilsi presenterà alla sfida contro ilcon i cerotti.costretto a fare quattro rinunce questa sera al “Ferraris”. Una partita delicata per i rossoneri, che per restare davanti devono tornare a spingere sull’acceleratore. Il pareggio con il Parma – una gara in cui i rossoneri hanno creato tante occasioni raggiungendo però Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

BlackEagle1967 : @Raffaele1963 @Marco22715259 Esatto, quante volte Juventus, Milan etc hanno vinto partite senza meritarle, magari c… - FrankRN10 : @diohakane @SsantiagoF13 Ancora con ste cazzate.. quante volte deve dichiarare amore al Milan? - mrnricho : @umbertodicanito Vabè dai ragazzi, si scherza. Quante volte abbiamo fatto paragoni piú o meno assurdi su juve o milan? - SStefano93 : Biasin su #Gomez “Occhio al Milan, ma pure all’#Inter...” - infoitsport : Juve: quante balle sul rinnovo di Dybala. Inter: il piano B e le richieste della società. Milan: tre pareggi fanno… -

Ultime Notizie dalla rete : Milan quante

Sport Fanpage

“Lotta scudetto sul filo? Per quanto visto finora direi di sì. A inizio stagione era facile dire Juve, ma nella seconda parte dell’ultimo campionato le altre avevano lanciato messaggi importanti, ...Ormai non è più un mistero l'imminente dipartita del Papu Gomez dall'Atalanta, e la decisione potrebbe essere presa già a partire dal mese di gennaio, in Ormai non è più un mistero l'imminente diparti ...