Milan, i convocati di Pioli: Ibrahimovic out, torna Saelemaekers

Il tecnico del Milan Stefano Pioli ha diramato la lista dei convocati per la partita contro il Genoa in programma questa sera. Confermate le assenze di Simon Kjaer, Zlatan Ibrahimovic e Isamel Bennacer. C'è invece il ritorno di Alexis Saelemaekers. 

La lista completa: 

PORTIERI
A. Donnarumma, G. Donnarumma, Tătărușanu. 

DIFENSORI
Calabria, Conti, Dalot, Duarte, Hernández, Kalulu, Musacchio, Romagnoli. 

CENTROCAMPISTI
Çalhanoğlu, Castillejo, Díaz, Hauge, Kessie, Krunić, Saelemaekers, Tonali. 

ATTACCANTI
Colombo, Leão, Maldini, Rebić.

